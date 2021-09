Dekle igralca Briana Austina Greena o njuni zvezi: Konec igre

Par se je fotografiral na nekem mostu, v ozadju pa je obris mesta. Na fotografijo so se odzvali mnogi oboževalci, komentirali pa so jo tudi njuni prijatelji. Televizijka Carrie Ann Inaba je zapisala: "Vidva sta poosebljenje perfekcije." Poslovnež Adam Weitsman pa je komentiral: "Najboljša fotografija." Plesalka Peta Murgatroyd , plesalec Gleb Savchenko in televizijki Nikki Bella ter Brie Bella pa so prilepili rdeče srčke.

36-letnica je ob fantovem rojstnem dnevu julija zapisala: "Si moj najboljši prijatelj in najljubša oseba na svetu. Težko se spominjam življenja pred tabo, saj se zdi, da je tako že od nekdaj. Nikoli si nisem predstavljala, da je to mogoče in da moja sreča lahko preide na višjo raven. To življenje in ta ljubezen ter vse stvari vmes so tako globoke, povezane in transparentne. Resnične."

Par se je v javnosti pojavil decembra 2020, svoje razmerje pa potrdil mesec pozneje. Green je bil pred tem deset let poročen z igralko Megan Fox, razšla sta se maja 2020. Dokumente za razvezo sta vložila novembra istega leta, skupaj pa imata tri otroke. Megan je od takrat v zvezi z glasbenikom Machine Gun Kellyjem.