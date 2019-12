Dekle Keanuja Reevesa pojasnila, zakaj ima sive lase

Grantova je tako pred nekaj dnevi na Instagramu spregovorila o svoji barvi las in opozorila na potencialno nevarne lepotne standarde. V svoji objavi je tako delila študijo, objavljeno v Newsweeku, v kateri so znanstveniki dokazali, da uporaba trajnih barv za lase lahko poveča možnost razvoja raka na dojki. "Vau, današnje novice ..." je zapisala ter razkrila, da je sama osivela v svojih 20 letih in si je od takrat naprej lase barvala z mnogimi barvami, dokler ni mogla več prenašati njihove strupenosti. "V svojih 30 letih sem pustila, da so moji lasje postali 'blond',"je pojasnila svoj trenutni videz.

Nato pa se je dotaknila tudi današnjih lepotnih standardov, ki jih skušajo doseči mnoge ženske. Všeč mi je in podpiram to, da lahko vsaka ženska izbere, kako bo videti ne glede na leta. Ampak/in če ženske podlagajo lepotnim standardom ... potem začnimo o njih govoriti."