Manekenka, ki so jo ujeli s Pittom, v besednem boju s sledilci glede Angeline

"Srečni ljudje ne sovražijo," je zapisala Nicole Poturalski na Instagramu , nekaj trenutkov kasneje pa se je pod objavo zvrstilo kar nekaj komentarjev sledilcev, ki se z njenimi besedami in dejanji ne strinjajo. "Če je tako, zakaj potem z Bradom Pittom sovražita Angelino Jolie ? Upoštevaj svoje misli in se obnašaj tako, kot govoriš," je zapisal eden od sledilcev.

"Nikogar več ne sovražim," je odgovorila nemška manekenka. Nicole in Brad sta v zadnjih mesecih zaradi druženja sprožila govorice o razmerju. Čas sta skupaj sicer preživljala že lani, ko so ju opazili v družbi drug drugega na koncertu Kanyeja Westa v Los Angelesu, letos poleti pa so ju paparaci opazili na francoskem letališču Le Castellet. Kljub temu naj bi bila Nicole že osem let poročena z 68-letnim nemškim poslovnežem Rolandom Maryjem , ki je znan predvsem po svojih prestižnih restavracijah v Berlinu, kjer velikokrat gostijo največje svetovne zvezdnike, skupaj pa imata tudi sedemletnega sina Emilia .

Manekenka je že večkrat namignila na morebitno ljubezen, ko je letos februarja delila fotografijo, na katerih se sprehaja po ulicah Los Angelesa: "Pogrešam sprehode z ljubeznijo." Prav tako je marca delila še eno fotografijo, kjer je zapisala: "Sobote v teh dneh so za premišljevanje, branje knjig in preživljanje časa z boljšo polovico."

Do zdaj niti Pitt niti 27-letnica še nista javno komentirala govoric. Priljubljeni igralec je že večkrat komentiral članke, v katerih je omenjen.Na podelitvi oskarjev leta 2019 je za The New York Times dejal: "Ne pravim, da se jih izogibam in jih sploh ne vidim. Teh informacij ne iščem. Ne vem, koliko žensk so mi pripisali v zadnjih dveh ali treh letih, a nič od tega ni res. Morda sem se kdaj kje s kakšno pojavil, a to še nič ne pomeni."