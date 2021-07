Dekle Micka Jaggerja delilo fotografijo z njunim sinom

Mick Jagger in Melanie Hamrick

"Danes se počutim ljubljena. Hvala vsem za čudovita sporočila," je zapisala balerina ob fotografiji. Deveraux je najmlajši od Jaggerjevih osmih otrok in edini, ki ga ima s postavno mlado balerino.

Najstarejša izmed zvezdnikovih otrok sta 50-letna Karis, ki jo ima z igralko Marsho Hunt, in 49-letna Jade, katere mati je nekdanja igralka in sedanja zagovornica človekovih pravic Bianca Jagger. Ima še 29-letno hči Georgio, 37-letno Lizzie in sinova, 35-letnega Jamesa ter 23-letnega Gabriela, z nekdanjo partnerko, manekenko Jerry Hall. Je tudi oče 22-letnega Lucasa, ki ga ima s televizijsko voditeljico Luciano Gimenez Morad.