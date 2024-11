Dekle nogometaša Danija Olma trdi, da so jo v Parizu oropali

"Moj fant se je še istega večera vrnil v Barcelono, ker je moral naslednji dan na trening. Mislila sem, da bom v Parizu preživela lep dan. Toda tam so me oropali," je povedala v svojem podkastu, ki nosi naslov Pretty Best Strangers . "V sobi me ni bilo kakšno uro, ko sem se vrnila, pa je bila soba prazna. Vse moje škatle z nakitom so bile izpraznjene. Doživela sem živčni zlom," je zatrdila.

Poklicala je varnostno službo in rop prijavila. "Nisem mogla verjeti, da se je to zgodilo in nisem želela nikogar prenagljeno obtoževati. Poklicala sem hotelsko varnostno službo, ko sem se vrnila v sobo, pa so izpod postelje potegnili nakit. Nisem mogla verjeti, da se pretvarjajo, da so jih pravkar tam našli," je nadaljevala Laura. "Bilo je grozljivo. Nikoli si nisem mislila, da bom to doživela. Na recepciji sem jokala od šoka. Materialne lahko nadomestiš, človečnosti pa ne," je še dodala.

26-letna Nemka in Olmo sta že nekaj časa v zvezi, zasebno življenje pa skrbno skrivata pred očmi javnosti.