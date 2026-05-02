Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Dekle pevca Red Hot Chili Peppers v bran njuni 33-letni razliki v letih

Los Angeles, 02. 05. 2026 08.00 pred 32 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Anthony Kiedis in Eileen Kelly

Dekle pevca skupine Red Hot Chili Peppers, Eileen Kelly, je v daljšem eseju, ki ga je objavila revija Vogue, naslovila njuno 33-letno razliko v letih in se odzvala na kritike, da je Anthony Kiedis prestar zanjo. 30-letnica je prepričana, da ni nič narobe, če se starejši moški sestaja s toliko mlajšim dekletom in si je vzel čas, da je dozorel.

Pevec skupine Red Hot Chili Peppers Anthony Kiedis je že nekaj časa v zvezi s strokovnjakinjo za spolnost Eileen Kelly, javnost pa še vedno razburja njuna 33-letna razlika v letih. To je v daljšem članku, ki ga je objavila revija Vogue, sedaj naslovila 30-letnica, ki se je odzvala na številne kritike, ki sta jih deležna s 63-letnim rokerjem, saj mnogi opozarjajo, da bi ji lahko bil oče.

Anthony Kiedis in Eileen Kelly so prvič v javnosti skupaj opazili novembra.
FOTO: Profimedia

V članku, ki ga je naslovila My Boyfriend Is Double My Age, kar v prevodu pomeni Moj fant je dvakrat starejši od mene, Kiedisa ni imenovala, pisala pa je o zvezi z moškim, ki je precej starejši od nje. "O moškem, ki je imel veliko časa, da je dozorel, lahko veliko povemo, moj precej starejši fant pa se zdi navdušen, da je lahko z menoj. Zaveda se, da je pravi srečnež," je zapisala 30-letnica, ki je razkrila, da sta se s partnerjem spoznala na neki rojstnodnevni zabavi.

Ob tem je dodala, da se njuna velika razlika v letih sprva sploh ni opazila. "Spoznala sem nekoga, ki je bil zanimiv in privlačen. Sklepala sem, da bova postala samo prijatelja, ko sva izmenjala telefonski številki in se zmenila, da se dobiva na kavi," je zapisala, nato pa opozorila na predsodke, da moški, ki se sestaja z veliko mlajšo žensko, velja za čudaškega in ogabnega, za žensko pa velja, da ima nepredelane težave z očetom in je z njim le zaradi denarja.

"Si je res tako težko predstavljati, da lahko med dvema, ki nista pripadnika iste generacije, obstaja povezava in lahko drug v drugem najdeta pravo stvar?" se je spraševala 30-letnica, ki je tudi sama kritizirala obsojajoče komentarje javnosti, kot so 'Je to tvoj oče?' in 'Vaša hči je zelo lepa.'

Priznala je, da je skoraj prekinila stik s prijateljico, ki je obsojala njeno novo razmerje in zapisala: "Sedaj sva manj v stikih." Voditeljica podkasta meni, da so takšna mnenja bolj odraz njih samih kot koga drugega in pojasnila: "Sva le dva človeka, ki večinoma počneta običajne stvari in živita svoje življenje."

Kelly in Kiedisa so od novembra večkrat skupaj opazili v javnosti, med drugim sta se z roko v roki udeležila ene od zabav po podelitvi grammyjev, ki je bila februarja, zatem še zabave po podelitvi oskarjev in košarkarske tekme Lakersov.

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aijn Prenn
02. 05. 2026 08.32
Ta dva pa prou pašeta skupaj.
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692