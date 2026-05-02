Dekle pevca Red Hot Chili Peppers v bran njuni 33-letni razliki v letih

Pevec skupine Red Hot Chili Peppers Anthony Kiedis je že nekaj časa v zvezi s strokovnjakinjo za spolnost Eileen Kelly, javnost pa še vedno razburja njuna 33-letna razlika v letih. To je v daljšem članku, ki ga je objavila revija Vogue, sedaj naslovila 30-letnica, ki se je odzvala na številne kritike, ki sta jih deležna s 63-letnim rokerjem, saj mnogi opozarjajo, da bi ji lahko bil oče.

Anthony Kiedis in Eileen Kelly so prvič v javnosti skupaj opazili novembra. FOTO: Profimedia

V članku, ki ga je naslovila My Boyfriend Is Double My Age, kar v prevodu pomeni Moj fant je dvakrat starejši od mene, Kiedisa ni imenovala, pisala pa je o zvezi z moškim, ki je precej starejši od nje. "O moškem, ki je imel veliko časa, da je dozorel, lahko veliko povemo, moj precej starejši fant pa se zdi navdušen, da je lahko z menoj. Zaveda se, da je pravi srečnež," je zapisala 30-letnica, ki je razkrila, da sta se s partnerjem spoznala na neki rojstnodnevni zabavi. Ob tem je dodala, da se njuna velika razlika v letih sprva sploh ni opazila. "Spoznala sem nekoga, ki je bil zanimiv in privlačen. Sklepala sem, da bova postala samo prijatelja, ko sva izmenjala telefonski številki in se zmenila, da se dobiva na kavi," je zapisala, nato pa opozorila na predsodke, da moški, ki se sestaja z veliko mlajšo žensko, velja za čudaškega in ogabnega, za žensko pa velja, da ima nepredelane težave z očetom in je z njim le zaradi denarja.