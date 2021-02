Dekle Dustina Diamonda o nenadni smrti: Moje srce je zlomljeno

Komaj tri tedne po obisku bolnišnice zaradi bolečin v telesu in splošnega slabega počutja je Dustin Diamond umrl zaradi raka na pljučih. Igralec se je ob slabem počutju najbolj bal, da ima raka, saj naj bi se z diagnozo srečeval vse življenje. Zaradi enake diagnoze je umrlo kar nekaj članov njegove družine, tudi njegova mama.

O izbrancu, igralcu Dustinu Diamondu, je le nekaj dni po njegovi smrti spregovorila Tash. "Načrtovala sva skupno prihodnost, se pogovarjala o otrocih. Moje srce je zlomljeno," je povedalo dekle pokojnega 44-letnika, ki je bil najbolj znan po vlogi v priljubljeni najstniški seriji Mulci (Saved by the bell), kjer je igral ob Mariu Lopezu, Tiffani Thiessenin Elizabeth Barkley.

icon-expand Dustin Diamond FOTO: Instagram

Tash se je v pogovoru z ameriškimi mediji spomnila enega njunih zadnjih pogovorov, preden je umrl. "Čeprav je težko dihal in se je resnično mučil, mi je uspelo še zadnjič povedati, da me ljubi. In enako sem jaz povedala njemu." Povedala je tudi, da je Dustin umrl na domu njune prijateljice Jules, potem ko so ga izpustili iz bolnišnice ter predali v hospic nego.

Kot je povedala izbranka pokojnega, je Dustina obiskala pri prijateljici, ko sta z zdravstvenim delavcem zanj pripravljala posteljo. "Ko sem prišla iz avtomobila, sem vstopila v hišo in šla naravnost k Dustinu. Tam sem opazila, da ne diha." Kmalu za tem so Dustina razglasili za mrtvega, je še dodala. Tash in Dustin sta živela pri prijateljici, ker sta svoj dom ravno takrat prenavljala in tam ni bilo mogoče živeti, sploh pa to ni bil primeren prostor za bolnega človeka. O svojem zadnjem pogovoru s pokojnim pa je za Daily Mail spregovoril tudi Dan Block, Dustinov najboljši prijatelj: "Z njim sem se slišal nekaj dni pred smrtjo, ko so ga zaradi bolečin znova hospitalizirali, preden so ga pozneje odpustili v hospic. Povedal mi je, da dobiva veliko zdravil in da ga pestijo hude bolečine. Da pa že komaj čaka, da bo videl očeta, ki se je v tistem trenutku odpravljal na letalo, da bi obiskal umirajočega sina."