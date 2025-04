Zadnje besede Liama Payna dekletu: Obnašaš se, kot da me zadnjič vidiš

"Spomnim se, da sem sedela z njim in sem mu govorila in govorila in govorila, kako zelo ga imam rada. On se je zasmejal in rekel: 'Kate, zamudila boš svoj let. Tvoj avto je na dovozu. Obnašaš se, kot da me zadnjič vidiš.'," se je vplivnica spomnila njunega poslavljanja. "Samo nasmehnila sem se in rekla, da vem, da sem neumna in da moram v avto," je še dodala zvezdnica.

Payne, ki je zaslovel v fantovski skupini One Direction, je sredi oktobra lani umrl po padcu iz hotela v Buenos Airesu. V tem obdobju je pevec živel v Argentini, spletna vplivnica pa je Južno Ameriko zapustila le nekaj dni pred njegovo smrtjo.