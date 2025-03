Dekle pokojnega Liama Payna se je v solzah spominjala skupnih trenutkov

"Ob tej obleki čutim veliko miru in tolažbe," je povedala sledilcem in razkrila, da jo nanjo veže poseben spomin, ki ga ne bo nikoli pozabila. "Šla sva na čudovito poroko. To je bila moja prva poroka, ki sem se je kdaj udeležila. Zelo sva se zabavala," je dejala 25-letnica, ki je dodala, da so bili njeni čevlji praktično novi, do konca dogodka pa jih je ponosila, saj sta celo noč plesala in raziskovala prizorišče.

"Spomnim se, da sem se naslednjega dne zbudila in Liamu rekla, naj pogleda čevlje, ki so popolnoma uničeni. Ne morem verjeti, da jih nisem vrgla stran in sedaj sem res vesela, da jih nisem. Ta spomin je vezan na te čevlje," je še povedala.