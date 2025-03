Dekle pokojnega Liama Payna: Še vedno se spopadam z dejstvom, da ga ni

OGLAS

Dekle pokojnega pevca Liama Payna je dejalo, da se še vedno spopada s sprejemanjem dejstva, da pevca ni več. "Težko ga omenjam v pretekliku in ko ga omenjam v pretekliku, me zaboli še bolj, ker postane bolj uradno. O njem velikokrat govorim v sedanjiku in se mi niti ne zdi potrebno, da bi se popravljala, saj je to del mojega zdravljenja, ko še vedno sprejemam dejstvo, da ga ni več," je Kate Cassidy dejala v intervjuju za ITV. Kot je dodala, še vedno pridejo težji dnevi, ko zjutraj težko vstane iz postelje.

Liam Payne, Kate Cassidy FOTO: AP icon-expand

Po smrti ji je v veliko uteho njena psička Nala, zaradi katere se vsak dan odpravi na sprehod. "V vsakem primeru me to prebudi in osveži um, namesto da bi ves dan ležala v postelji in samo brskala po družbenih medijih ali starih fotografijah. Spravi me iz postelje in resnično, resnično pomaga mojim mislim in duševnemu zdravju," je svojo rutino opisala vplivnica. Ob tem se je zahvalila podpornemu sistemu, ki ji pomaga pri spopadanju z izgubo. "Liama bom vedno imela rada. Bil je eden in edini. Razsvetlil je vsako sobo, v katero je vstopil. Imel je smisel za humor, s katerim je lahko vse izboljšal," je dejala Cassidyjeva. Payne je sicer za časa svojega življenja večkrat govoril o svojih duševnih stiskah, zdaj pa o tem osvešča tudi vplivnica.

Liam Payne FOTO: AP icon-expand

Payne, ki je zaslovel v fantovski skupini One Direction, je sredi oktobra lani umrl po padcu iz hotela v Buenos Airesu. V tem obdobju je pevec živel v Argentini, spletna vplivnica pa je Južno Ameriko zapustila le nekaj dni pred njegovo smrtjo. Še vedno niso jasne vse okoliščine njegove smrti. Po poročilih argentinske policije je bil pevec pod vplivom drog in alkohola, v urah pred smrtjo pa je uničeval hotelsko lastnino.