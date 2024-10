Dekle pokojnega Liama Payna: Večno te bom ljubila

Objavo v zgodbi na Instagramu je začela z zahvalo vsem, ki so ji pošiljali prijazna sporočila, polna ljubezni, nato pa nadaljevala: "Bila sem popolnoma izgubljena. Nič v zadnjih dneh se mi ni zdelo resnično. Prosila in molila sem, da mi boste dali dovolj prostora in se me usmilili, da to stvar preživim v zasebnosti."

Sporočilo je zaključila z besedami, ki jih je namenila Paynu: "Liam, moj angel. Ti si vse. Želim, da veš, da sem te ljubila brezpogojno in v celoti. Do konca življenja te bom ljubila. Rada te imam, Liam."