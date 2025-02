Vplivnica Kate Cassidy je v prvem intervjuju spregovorila o smrti pevca Liama Payna, s katerim sta bila v času njegove smrti v zvezi. Za britanski The Sun je priznala, da še danes težko dojema dejstvo, da pevca ni več med nami, njegovo smrt pa označila za tragično nesrečo. Ob tem je priznala, da ji je žal, ker je predčasno zapustila Argentino, v kateri je ugasnilo življenje nekdanjega člana fenomena One Direction.

Kate Cassidy, dekle pokojnega pevca Liama Payna, je v ekskluzivnem intervjuju za britanski tabloid The Sun spregovorila o poslednjih trenutkih z nekdanjim članom fantovske zasedbe One Direction. 25-letnica je skupaj s pevcem počitnikovala v Argentini in se predčasno vrnila domov, da bi poskrbela za njuno psičko Nalo. V pogovoru s tabloidom je priznala, da ji je žal, ker ni ostala.

Dekle pokojnega Liama Payna: Vsako sekundo vsakega dneva mislim nanj.

"Imela sem odgovornost, imela sva odgovornost. Imela sva svojega psa in nikoli, nikoli si nisem mislila, da se bo to zgodilo," je poudarila in dodala, da sta večkrat potovala ločeno. Smrt Liama Payna je opisala kot tragično nesrečo in dodala, da si nikoli ni mislila, da bo umrl mlad. "Prav zares si nikoli nisem mislila, da bi se lahko kaj takega lahko zgodilo. Da se bo končalo tako, kot se je. Še vedno se ne zdi popolnoma resnično, da ga ni tukaj. Vsako sekundo vsakega dneva mislim nanj." "Od trenutka, ko sem spoznala Liama, sem resnično verjela, da sva sorodni duši. Bil je najbolj skromna, očarljiva, normalna oseba, kar si jih lahko kdaj srečal, in resnično eden najboljših ljudi. Težko se je zavedati, da ga ne bo ob meni, da bi skupaj krmarila skozi življenje in da se bom morala s tem spopadati brez njega ob sebi."

Liam Payne je umrl po padcu z balkona v argentinskem hotelu.