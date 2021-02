Dekle Romea Beckhama prepričano, da je njegova nova tetovaža slaba za krvni obtok

Romeo Beckham je na enem svojih nogometnih treningov v kratkih hlačkah razkril novo tetovažo. Za svojo prvo tetovažo si je omislil velikega orla z razprtimi krili. In če je Romeo nad svojo novo telesno poslikavo navdušen pa to ne velja za njegovo dekle Mio Regan . 18-letnica je namreč prepričana, da se je prenaglil in da odločitev ni najbolj zdrava.

Kot je povedala med javljanjem v živo na Instagramu, je povedala: "Mislim, da nobena tetovaža ni dobra in da je to zelo nezdravo za krvni obtok." Njeno mnenje je sledilo Romeovi razlagi, da je bila tetovaža rojstnodnevno darilo ob polnoletnosti."To je moja prva tetovaža. Dobil sem jo kot darilo za rojstni dan," je povedal skoraj trem milijonom sledilcem na Instagramu.

Oboževalci so sicer mislili, da si je prvo tetovažo omislil že preteklo poletje, ko so ga paparaci ujeli brez majice in je imel na rebrih manjšo poslikavo, a očitno je Romeo le poskušal, kaj mu je všeč in kaj ne. Je paDavidv enem od svojih intervjujev povedal, da si Romeo želi tetovaže že odkar je imel osem let. "Romeo je rekel, da si bo na roko vtetoviral 'mamica in očka'. Ne vem, če bo Victorii to všeč," je pred leti povedal nekdanji nogometaš.