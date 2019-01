Dekle v modri obleki z zlatih globusov, o kateri govorijo vsi

V Los Angelesu so podelili 76. filmske in televizijske nagrade zlati globus, s slavnostno prireditvijo pa se je tudi uradno začela letošnja sezona tovrstnih prireditev.

A še preden se je ta dobro začela, so se po eni najdaljših rdečih preprog sprehodili številni hollywoodski zvezdniki in zvezdnice. Ko so se na spletu začele pojavljati fotografije različnih zvezdnikov s slavnostne preproge, je največ pozornosti pritegnilo dekle v modri obleki, ki je poziralo v ozadju. Vse oči so bile uprte vanjo in številni so se potiho spraševali, kdo je. Temnolaso dekle sliši na ime Kelleth Cuthbert in je ta večer kot hostesa gostom stregla vodo znamkeFiji.In ne samo to, ob tem ji je pred kamerami uspelo tudi odlično pozirati in zasloveti.