Dekleta na razvpitih Diddyjevih zabavah niso smela tehtati več kot 65 kg

Po aretaciji glasbenega mogula Seana Diddyja Combsa na dan prihaja vedno več podrobnosti njegovega razvpitega življenjskega sloga in zabav, ki jih je prirejal na svojih domovih. Nedavno se je oglasila ena od načrtovalk zabav, ki je z zvezdnikom sodelovala, razkrila pa je, da je imel 54-letni Diddy zelo stroga pravila, kako morajo izgledati dekleta, ki so bila na zabavah zadolžena za zabavo gostov.

V intervjuju za The Post je dejala, da so morala tehtati manj kot 65 kilogramov, pomembno pa je bilo tudi, da so mlada in lepa: "Če je bilo potrebno, smo jih tudi tehtali. Dekleta so morala biti mlada in privlačna, pri sebi pa sem vedno imela osebno tehtnico, če bi jo potrebovala. Številka, ki je niso smele preseči, je bila 65 kilogramov, če je bilo dekle res visoko, pa je dovolil nekaj odstopanja."

Načrtovalka zabav, ki je z raperjem delala med letoma 2004 in 2005, identitete pa javnosti niso razkrili, je dodala, da dekleta niso smela imeti celulita, veliko tetovaž in uhanov. Prav tako mu niso bile všeč kratkolaske, na zabavah pa so morale delovati kot prave žurerke, je še razkrila.