Dela japonskega umetnika Hirošigeja prodana za rekordne vsote

Dela so bila nekoč v lasti ameriškega podjetnika Alana Medaugha , dražba z naslovom Hiroshige: Colors of the Four Seasons - The Alan Medaugh Collection (Hirošige: Barve štirih letnih časov - Zbirka Alana Medaugha) pa je v manj kot šestih urah pritegnila veliko zanimanje mednarodnih zbirateljev in strokovnjakov s področja trga umetnin. Medaugh je zbirko, ki je vključevala grafike, pahljače, zvitke in druga dela tega uveljavljenega japonskega umetnika, sestavljal skoraj pol stoletja, poroča italijanska tiskovna agencija Adnkronos .

Večino umetniških del so zbiratelji in ljubitelji umetnosti kupili za večkratnik prvotno ocenjene vrednosti, številni doseženi zneski pa so dosegli ali presegli desetkratnik spodnje ocenjene vrednosti. Med najpomembnejšimi dosežki je bil triptih Night View of Eight Scenic Places in Kanazawa, Musashi Province, prodan za 345.600 dolarjev (skoraj 300.000 evrov), kar je 8,6-krat več od spodnje meje ocenjene vrednosti. Rekorda sta bila dosežena tudi z delom Plum Park, Kameido, prodanim za 358.400 dolarjev, in Wind and waves at Naruto, Awa Province za 281.600 dolarjev, kar je več kot devetkratnik prvotne ocene.

Za še en vrhunec dražbe velja delo Ohashi bridge, sudden shower at Atake, ena najbolj znanih upodobitev japonskega umetnika. Odtis z intenzivnimi barvami in dobro ohranjenostjo so prodali za 332.800 dolarjev, kar je približno 6,5-krat več od spodnje ocenjene vrednosti.

Zbirka umetnin in dražba sta po besedah vodje oddelka za japonsko in korejsko umetnost pri dražbeni hiši Christie's Takaakija Murakamija postavili nove mejnike. Medaughova zbirka se tako uvršča med najpomembnejše zbirke Hirošigejevih del, prodajni rezultati pa pričajo o velikem zanimanju trga. Prihodnje dražbe bodo na trg prinesle še preostale dele zbirke, ki jo je ameriški podjetnik zbiral 50 let, še poroča omenjena agencija.