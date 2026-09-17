Dela japonskega umetnika Hirošigeja prodana za rekordne vsote

Dela so bila nekoč v lasti ameriškega podjetnika Alana Medaugha, dražba z naslovom Hiroshige: Colors of the Four Seasons - The Alan Medaugh Collection (Hirošige: Barve štirih letnih časov - Zbirka Alana Medaugha) pa je v manj kot šestih urah pritegnila veliko zanimanje mednarodnih zbirateljev in strokovnjakov s področja trga umetnin. Medaugh je zbirko, ki je vključevala grafike, pahljače, zvitke in druga dela tega uveljavljenega japonskega umetnika, sestavljal skoraj pol stoletja, poroča italijanska tiskovna agencija Adnkronos.
Večino umetniških del so zbiratelji in ljubitelji umetnosti kupili za večkratnik prvotno ocenjene vrednosti, številni doseženi zneski pa so dosegli ali presegli desetkratnik spodnje ocenjene vrednosti. Med najpomembnejšimi dosežki je bil triptih Night View of Eight Scenic Places in Kanazawa, Musashi Province, prodan za 345.600 dolarjev (skoraj 300.000 evrov), kar je 8,6-krat več od spodnje meje ocenjene vrednosti. Rekorda sta bila dosežena tudi z delom Plum Park, Kameido, prodanim za 358.400 dolarjev, in Wind and waves at Naruto, Awa Province za 281.600 dolarjev, kar je več kot devetkratnik prvotne ocene.
Za še en vrhunec dražbe velja delo Ohashi bridge, sudden shower at Atake, ena najbolj znanih upodobitev japonskega umetnika. Odtis z intenzivnimi barvami in dobro ohranjenostjo so prodali za 332.800 dolarjev, kar je približno 6,5-krat več od spodnje ocenjene vrednosti.
Zbirka umetnin in dražba sta po besedah vodje oddelka za japonsko in korejsko umetnost pri dražbeni hiši Christie's Takaakija Murakamija postavili nove mejnike. Medaughova zbirka se tako uvršča med najpomembnejše zbirke Hirošigejevih del, prodajni rezultati pa pričajo o velikem zanimanju trga. Prihodnje dražbe bodo na trg prinesle še preostale dele zbirke, ki jo je ameriški podjetnik zbiral 50 let, še poroča omenjena agencija.
Ukijo-e je žanr japonskega slikarstva in lesorezov, ki se je razvil v obdobju Edo, med 17. in 19. stoletjem. Izraz dobesedno pomeni 'slike plavajočega sveta' in se nanaša na prizore iz vsakdanjega življenja, kot so zabave v mestnih četrtih, lepotice, igralci kabukija, sumoborci ter pokrajine. Ta slog je pomembno vplival na razvoj evropskega impresionizma in postimpresionizma, saj so umetniki, kot sta Vincent van Gogh in Claude Monet, občudovali njihovo uporabo asimetričnih kompozicij in drznih barvnih ploskev.
Triptih je umetniško delo, običajno slika ali grafika, ki je razdeljeno na tri dele oziroma plošče. Ti deli so pogosto povezani s tečaji, kar omogoča, da se stranska krila zložijo čez osrednji del. V zgodovini umetnosti so bili triptihi pogosto uporabljeni za oltarne podobe v cerkvah, kjer so prikazovali osrednjo temo na sredinski plošči, medtem ko so stranske plošče nudile dodatno pripovedno ali simbolno vsebino. V japonski umetnosti so triptihi pogosto uporabljeni za ustvarjanje širših, panoramskih pokrajin, ki jih ena sama plošča ne bi mogla zajeti.
Obdobje Edo, znano tudi kot obdobje Tokugava, je trajalo od leta 1603 do 1868 in predstavlja čas relativnega miru, gospodarske rasti in stroge družbene ureditve pod vodstvom šogunata Tokugava. V tem času je bila Japonska večinoma zaprta pred zunanjim svetom, kar je omogočilo razcvet edinstvene japonske kulture, vključno z gledališčem kabuki, čajno ceremonijo in prav umetnostjo ukijo-e. To obdobje se je končalo z obnovo Meidži, ko se je Japonska začela hitro modernizirati in odpirati mednarodni skupnosti.
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