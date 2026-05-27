Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

'Delati za nekdanjo vojvodinjo Yorško je bilo zelo kaotično'

London, 27. 05. 2026 15.11 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Sarah Ferguson

Pisatelj in strokovnjak za britansko kraljevo družino Andrew Lownie v svoji novi knjigi trdi, da je osebje, ki je bilo zaposleno v gospodinjstvu Sarah Ferguson in njenega nekdanjega moža Andrewa, sicer brata kralja Karla III., delalo v zelo kaotičnih razmerah. Prav nemogoči pogoji so bili razlog, da se je v kolektivu zamenjalo veliko ljudi, trdi Lownie.

Delati za nekdanjo vojvodinjo Yorško je bilo kaotično, za razmere pa je bil kriv njen karakter in številne kaprice. O tem v svoji novi knjigi z naslovom Entitled: The Rise and Fall of the House of York piše strokovnjak za britansko kraljevo družino Andrew Lownie, ki je v intervjuju za Page Six dejal, da je Sarah Ferguson zelo neodločena oseba, ki si je pogosto premislila.

Sarah Ferguson naj bi bila zelo težavna delodajalka.
Sarah Ferguson naj bi bila zelo težavna delodajalka.
FOTO: Profimedia

"Nikakor se ni znala odločiti. Premislila si je iz minute v minuto," je povedal v intervjuju Lownie, ki je dodal, da je bilo osebje psihično izčrpano in so v toaletnih prostorih pogosto jokali, nekateri pa so že po polovici prvega delovnega dne dali odpoved. "Zelo malo ljudi je ostalo, tisti, ki pa so, pa so delali cele dneve. Ima neverjetno energijo in je na vseh koncih hkrati. Ni najbolj organizirana," je o nekdanji ženi kraljevega mlajšega brata povedal pisatelj.

Nekdanja vojvodinja naj bi bila znana tudi po velikih količinah zavržene hrane. "Pripravili so ji več obrokov, ona pa se nato ni dotaknila ničesar," trdi Lownie, ki je dodal, da je moral njen osebni kuharski mojster pripraviti obroke, ona pa se je v zadnjem trenutku odločila, da bo jedla v restavraciji. "Velika škoda. In vse je moralo biti novo. Njen način življenja je bil podoben tistemu Marie Antoinette. Pride in odide," je še povedal.

Sarah Ferguson zaradi svoje narave in številnih kapric naj ne bi dolgo zadržala svojega osebja.
Sarah Ferguson zaradi svoje narave in številnih kapric naj ne bi dolgo zadržala svojega osebja.
FOTO: AP

66-letna Sarah je bila poročena z osramočenim Andrewom, ki so mu zaradi škandalov odvzeli naziv princa, februarja pa je bil zaradi suma izkoriščanja javne funkcije tudi aretiran. Skupaj imata dve hčerki. Ločila sta se leta 1996, desetletje po poroki, a še naprej skupaj živela v dvorcu. Ferguson je v intervjujih večkrat poudarila, da sta najsrečnejši ločeni par na svetu.

Pisatelj je nekdanjo vojvodinjo v svoji knjigi označil za zelo manipulativno osebo, ki je ljudi pogosto obračala drugega proti drugemu. "Ljudi je povlekla v svoje spletke, ki so vodile v veliko jeze," je nadaljeval Lownie, ki je dodal, da so bili vsi njeni poslovni predlogi samo poskus, da je ljudi prepričala, da odprejo svoje denarnice.

Preberi še Po aretaciji nekdanjega princa njegova bivša žena pristala na rehabilitaciji

Fergusonova je po številnih škandalih nekdanjega moža za nekaj časa izginila iz javnega življenja, pred mesecem pa so jo opazili v švicarskih Alpah, kjer naj bi bivala v luksuznem rehabilitacijskem centru.

sarah ferguson vojvodinja yorška andrew lownie knjiga

Metallica pred turnejo poziva oboževalce k darovanju krvi in plazme

Dominvrt.si Zato se je Ana kar sama odločila, da bo družini prenovila dom
24ur.com Triler klan se je znašel v neprijetnem položaju
24ur.com 'Bili so mojstri takšnega mučenja, da si smrt občutil, preden si jo doživel'
24ur.com Zakulisje nastajanja vlad, kdaj tudi pogajanja s figo v žepu
24ur.com Gospodarici Nadi je odneslo pokrovko, napela jih je Davidu
24ur.com Kaj je vlada Marjana Šarca naredila v slabem letu in pol?
24ur.com Harry o obračunu z bratom: Prijel me je za ovratnik in me podrl na tla
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sventevith
27. 05. 2026 16.56
Vsi ti ljudje so grozne osebe in, če jih ne bi bilo, bi bilo samo lepše. Tako, pa častimo te, ki so vse kaj drugega kot ljudje.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tako lepa je hči legendarnega nogometnega trenerja
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka
Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka
zadovoljna
Portal
Propad lepotice, ki jo je uničila ljubezen
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Znana Slovenka žari od ljubezni
Znana Slovenka žari od ljubezni
vizita
Portal
7 živil z več beljakovinami kot jajce – presenetilo te bo, katera so najboljša
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?
Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?
Ta domači test z vrvico razkriva več, kot si mislite
Ta domači test z vrvico razkriva več, kot si mislite
cekin
Portal
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Potujete v BiH? Sedaj so kazni za prometne prekrške strožje
Potujete v BiH? Sedaj so kazni za prometne prekrške strožje
Zaposleni, to so nova pravila glede bolniške
Zaposleni, to so nova pravila glede bolniške
Sobodajalci pred poletjem opozarjajo na spletne prevare pri rezervacijah
Sobodajalci pred poletjem opozarjajo na spletne prevare pri rezervacijah
moskisvet
Portal
To ni prizor, ki bi ga pričakovali iz Vatikana: papež za volanom Ferrarija
Evropska država z velikim pomanjkanjem moških – ženske najemajo moške
Evropska država z velikim pomanjkanjem moških – ženske najemajo moške
Pri 56 letih videti tako? J.Lo ponovno obnorela splet
Pri 56 letih videti tako? J.Lo ponovno obnorela splet
UEFA Liga prvakov v soboto ob 17.00 na POP TV
UEFA Liga prvakov v soboto ob 17.00 na POP TV
dominvrt
Portal
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Japonski hrošč: zakaj je tako nevaren in kaj storiti, če ga vidite?
Japonski hrošč: zakaj je tako nevaren in kaj storiti, če ga vidite?
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
okusno
Portal
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Dekle iz doline
Dekle iz doline
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725