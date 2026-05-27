'Delati za nekdanjo vojvodinjo Yorško je bilo zelo kaotično'

Delati za nekdanjo vojvodinjo Yorško je bilo kaotično, za razmere pa je bil kriv njen karakter in številne kaprice. O tem v svoji novi knjigi z naslovom Entitled: The Rise and Fall of the House of York piše strokovnjak za britansko kraljevo družino Andrew Lownie , ki je v intervjuju za Page Six dejal, da je Sarah Ferguson zelo neodločena oseba, ki si je pogosto premislila.

"Nikakor se ni znala odločiti. Premislila si je iz minute v minuto," je povedal v intervjuju Lownie, ki je dodal, da je bilo osebje psihično izčrpano in so v toaletnih prostorih pogosto jokali, nekateri pa so že po polovici prvega delovnega dne dali odpoved. "Zelo malo ljudi je ostalo, tisti, ki pa so, pa so delali cele dneve. Ima neverjetno energijo in je na vseh koncih hkrati. Ni najbolj organizirana," je o nekdanji ženi kraljevega mlajšega brata povedal pisatelj.

Nekdanja vojvodinja naj bi bila znana tudi po velikih količinah zavržene hrane. "Pripravili so ji več obrokov, ona pa se nato ni dotaknila ničesar," trdi Lownie, ki je dodal, da je moral njen osebni kuharski mojster pripraviti obroke, ona pa se je v zadnjem trenutku odločila, da bo jedla v restavraciji. "Velika škoda. In vse je moralo biti novo. Njen način življenja je bil podoben tistemu Marie Antoinette. Pride in odide," je še povedal.