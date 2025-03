Delavec, ki je našel trupli Hackmana in žene: Eden najhujših dni mojega življenja

Jesse Kesler, delavec, ki je na posestvu Gena Hackmana in Betsy Arakawa skrbel za popravila in druga dela, je nedavno za Daily Mail spregovoril o grozni izkušnji, ko je 26. februarja odkril truplo igralčeve žene. 52-letnik se je na njuno posestvo odpravil, ker ju več dni ni srečal in so svojce skrbelo zanju, on pa je bil tisti, ki je nato poklical reševalce.