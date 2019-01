Delavke za šivanje Spice Girls majic plačane le 40 centov na uro

Geri, Emma, Mel B in Mel C so šokirane, saj niso vedele, da njihove priljubljene majice, ki so jih začele prodajati pred začetkom svetovne turneje, delajo ženske v Bangladešu, ki so za delo plačane 40 centov na uro. Kot pišejo tuji mediji, je paradoks prav ta, da želijo glasbenice s pomočjo prodaje majic pomagati prav pri boju proti diskriminaciji spolov in spolne usmerjenosti.

Spajsice so s pomočjo organizacije Comic Relief, ki je znana predvsem po 'rdečih noskih', oblikovale majice z napisom #IWANNABEASPICEGIRL. Ena majica stane dobrih 20 evrov, okoli 12 evrov pa naj bi šlo za dobrodelne namene, za boj proti diskriminaciji spolov in spolne usmerjenosti. Majice šivajo v tovarni v Bangladešu, kjer so delavke plačane le 40 centov na uro, poleg tega pa naj bi vsakodnevno trpele verbalno nasilje svojih nadrejenih. Po poročanju britanskega Guardiana naj bi bile ženske prisiljene delati tudi po 16 ur naenkrat, menedžerji pa so jih ozmerjali s 'hčerkami prostitutk'.

Tiskovni predstavnik Spice Girls je za britanske medije povedal, da so dekleta šokirana in prizadeta ter da bodo pevke preiskavo plačale z lastnim denarjem. Tako tiskovni predstavnik kot tudi organizacija Comic Relief so povedali, da so pred naročilom majic preverili, kdo bo majice šival in kakšna so njihova etična načela.

Direktorica podjetja Labour Behind the Label, ki se bori za pravice delavcev v oblačilni industriji, je za Guardian povedala: "Imamo dokaze, da nadzor v tovarni ni bil izvršen, kot bi moral biti in da tovarne v Bangladešu kršijo zakon o delu in osnove človekovih pravic."