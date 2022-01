Delilah Belle Hamlin in zvezdnik Otoka ljubezni Eyal Booker sta se razšla

Delilah Belle Hamlin in Eyal Booker sta se odločila, da gresta vsak svojo pot. Zvezdnik resničnostnega šova Otok ljubezni in najstarejša hči Lise Rine in Harryja Hamlina sta se po dveh letih zveze odločila, da je čas, da se razideta. Par sta bila od maja 2019, Delilah pa se je v zadnjem času spopadala s težavami z duševnim zdravjem.

Delilah Belle Hamlin se je po dveh letih zveze razšla z nekdanjim tekmovalcem resničnostnega šova Otok ljubezni, Eyalom Bookerjem. Par so najprej skupaj opazili na festivalu Coachella aprila 2019, kjer sta se zabavala s prijatelji, zvezo pa sta potrdila mesec dni pozneje. Najstarejša hči igralke Lise Rinne je pred nekaj meseci priznala, da ima zdravstvene težave, zaradi katerih se je po nesreči celo predozirala z zdravili.

icon-expand Delilah Belle Hamlin in Eyal Booker FOTO: Instagram

O koncu zveze med zvezdnikoma je spregovoril vir blizu nekdanjega para, ki je dejal: "Delilah je prekinila zvezo z Eyalom. Zveza se je preprosto izpela, nihče ni nikogar prevaral. Ona je trenutno zelo zaposlena in osredotočena na svojo kariero. Počuti se dobro in do njega čuti le spoštovanje, a je bil čas, da zaključi to poglavje in se pomakne naprej."

23-letnica in 26-letnik sta maja 2021 praznovala drugo obletnico zveze, drug drugemu pa sta ob tej priložnosti posvetila čustvena zapisa na družbenem omrežju Instagram. "Vedno te bom ljubila, dve leti s tabo, ne bi si mogla predstavljati boljše osebe, s katero bi si ju želela preživeti," je zapisala Delilah. Eyal pa je ob tej priložnosti zapisal: "Dve leti s tabo. Vate sem se zaljubil istega dne, ko sva se spoznala. Spraševal sem se, kako nama bo to uspelo, a dve leti pozneje vem, da sva do sedaj dobro opravila. Veselim se nadaljnjega učenja o tebi, s tabo in plutja po tem norem življenju s tabo. Ljubim te."

Novica o njunem razhodu prihaja le nekaj mesecev zatem, ko je Delilah spregovorila o zdravstvenih težavah in predoziranju z zdravili. V dolgem videu, ki ga je objavila na Instagramu, je razkrila, da se sooča s celo vrsto diagnoz, med katerimi so encefalitis, borelioza, virusom Epstein-Barr ali monom in pediatrično avtoimunsko nevropsihotično motnjo, povezano s streptokokno okužbo, katere znaki so obsesivno-kompulzivno vedenje. Prav to je bilo vzrok paničnih napadov, ki jih je doživljala v začetku preteklega leta, zato je obiskala psihiatra, ki ji je predpisal zdravila. "Predpisal mi je preveliko količino zdravila, saj nekdo izmed mojih prijateljev jemlje polovico manjši odmerek na dan, jaz pa sem ga jemala tri krat dnevno. Dobila sem tudi alprazolam. Moje telo je postalo od tega odvisno, zato sem se predozirala. Tega nisem storila namenoma. Vzela sem preveliko količino zdravila, ki se imenuje propranolol, skupaj z njim pa sem vzela še difenhidramin in pristala v bolnišnici," je dejala Hamlinova. Po tem se je prostovoljno prijavila na zdravljenje v rehabilitacijski center v Arizoni, a je zaradi drugih diagnoz bilo zdravljenje zanjo oteženo.