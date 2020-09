Kozmetično podjetje Kylie Jenner v težavah zaradi zavajanja delničarjev

Po tem, ko je postalo uspešno podjetje Coty delni lastnik kozmetičnega podjetja Kylie Cosmetics , ki ga je ustanovila zvezdnica resničnostnega šova Kylie Jenner in s katerim si je prislužila tudi naziv najmlajše milijarderke na svetu , se srečujejo s prvimi obtožbami. Kot je zapisano v sodnih dokumentih, vloženih na sodišče v New Yorku 4. septembra, je delničar podjetja Crystal Garrett-Evans sodeloval v goljufivi shemi in poslovanju, ki je zavajalo kupce delnic podjetja Coty. "Zaradi širjenja napačnih, zavajajočih izjav in prikrivanja pomembnih dejstev o poslovanju in obetih podjetja," je še zapisano v dokumentih.

V tožbi je tudi navedeno, da so na to opozarjali že v članku objavljenem v Forbesu maja 2020, ker naj bi Kylie že leta napihovala vrednost in uspeh svojega podjetja. Prav tako so opozorili na dejstvo, da njen naziv najmlajše milijarderke, ki si je uspeh ustvarila sama, ni najbolj pravičen. "Bolj realistična ocena njenega bogastva znaša nekaj manj kot 760 milijonov evrov," so sporočili maja iz Forbesa. Sprva so njeno imetje ocenili na točno eno milijardo dolarjev, kar je okoli 920 milijonov evrov in jo tako že drugo leto zapored okronali z omenjenim nazivom.

Na obtožbe se je takrat odzvala tudi Kylie, ki je na Twitterju zapisala: "V kakšen dan sem se prebudila. Mislila sem, da je to ugledno spletno mesto ... Vse, kar vidim, so številne napačne trditve in nedokazane predpostavke. Nikoli nisem prosila za nikakršen naziv ali skušala lagati. Nikoli. Pika."