Demi Lovato čuti 'krivdo preživelih' ob domnevnem predoziranju raperja DMX-a

"Vsakič, ko slišim, da se je nekdo znan predoziral ali omedlel zaradi prevelikega odmerka, pomislim nase. Rečem si, da bi to lahko bila jaz, če ne bi vlagala toliko truda v svoje življenje zadnji dve leti," je v intervjuju povedala pevka. "Velikokrat čutim 'krivdo preživelih', ko se sama pri sebi sprašujem, zakaj sem jaz še vedno tukaj, ostalih pa niso preživeli. Vsak nov dan, ki ga živim, je dan, ki ga nekdo drug ni dobil," je razmišljala Demi.

Zvezdnica sedaj vsak da bolj ceni in je zanjo pravi blagoslov, je še dejala v intervjuju, saj predobro ve, da bi lahko bila tudi ona med tistimi znanimi, ki zaužitega prevelikega odmerka niso preživeli. "Zaradi tega se trudim živeti najboljše življenje, kar ga lahko. Zavedam se, da drugi niso dobili te priložnosti," je še dejala.

Med tem se družina rap legende sooča s posledicami, ki jih je pustil srčni zastoj. Zdravniki s testi preverjajo delovanje njegovih možganov, ki naj bi po prevelikem odmerku ostali brez kisika kar pol ure. V bolnišnici so ga obiskali tudi nekateri od njegovih petnajstih otrok, ki naj bi se že prišli poslovit. Zvezdnik in legenda rap scene je leta 2016 na parkirišču nekega westchesterskega hotela že vzel prevelik odmerek, vendar so ga takrat uspeli pravočasno rešiti.