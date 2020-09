Demi Lovato dva meseca po zaroki spet samska

Demi Lovato in Max Ehrich sta se razšla. 28-letna pevka in 29-letni igralec sta se po samo šestih mesecih zveze in dve mesecih zaroke odločila, da gresta vsak svojo pot. Portal revije Peopleje govoril z neimenovanim virom, blizu zvezdnice: "Bila je težka odločitev, a Demi in Max sta se odločila, da se razideta, saj se želita posvetiti svoji karieri. Drug do drugega čutita spoštovanje in ljubezen in bosta vedno cenila čas, ki sta ga preživela skupaj."

Zvezdnika sta se razšla le dva meseca po tem, ko je Demi na Instagramu razkrila, da sta se zaročila. Max in Demi sta se zbližala med koronakaranteno, za katero sta menila, da ju je samo še bolj zbližala. Prav v času pandemije sta se v kratkem času zelo dobro spozala in tako dojela, da sta ustvarjena eden za drugega.