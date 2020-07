Demi Lovato dve leti po predoziranju: Danes je moj čudežen dan

Priljubljena pevka je spregovorila o dnevu, ki se je zgodil pred dvema letoma, ko je zaradi prevelikega odmerka skoraj umrla. Danes za ta dan pravi, da je čudežen. Zdravniki so ji takrat rešili življenje, sama pa se je podala na dolgo pot okrevanja in streznitve. Sedaj je opravila z vsemi demoni in je srečna, da lahko ta dan sploh praznuje.

Za Demi Lovato se je v dveh letih po skoraj usodnem dnevu življenje vrnilo na stare tirnice. V čustvenem zapisu na omrežju Instagram označila kot poseben: ''Danes je moj čudežen dan. Blagoslovljena sem, da imam lahko tak dan''je s svojimi sledilci delila 27-letna pevka. Ta dan za njo pomeni čudež, ker so ji pred dvema letoma zdravniki iz kalifornijske bolnišnice Cedars-Sinai rešili življenje. icon-expand Demi Lovato je bila o svojih težavah z drogo vedno odkrita. Sedaj je trezna že dve leti. FOTO: Profimedia Demi, ki je o svojih bojih z odvisnostjo zmeraj odprto govorila, je bila 24. julija 2018 odpeljana v bolnišnico zaradi predoziranja na lastnem domu v soseski Hollyood Hills. Pevka je ob obletnici dodala še: ''Sedaj pa je moje življenje postalo nekaj, o čemer nisem upala niti sanjati.''S tem je mislila na srečni dogodek, ki se je odvil pred kratkim: ''Samo dve leti po tem grozljivem dnevu sem zaročena z ljubeznijo svojega življenja in iskreno lahko priznam, da sem se rešila vsem svojih demonov. Nikoli si nisem mislila, da je ta občutek sploh mogoč.''Zvezdnica je napreč pred kratkim sporočila, da sta se z igralcem Maxom Ehrichemzaročila v Malibuju, štiri mesece po tem, ko sta pričela ljubezensko razmerje. Ni pa prstan edina stvar, ki krasi roko nekdanje otroške zvezdnice. icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke ''Že pred zaročnim prstanom je moj prst krasil tetovaža, beseda 'jaz', da me vsakič znova spomni, da sem - ne glede na vse - zavezana temu, da imam najprej rada sebe. Ne moreš ljubiti drugega, če nimaš rad samega sebe. Vsak dan se zahvaljujem bogu, da mi je dal moč, da se prebijem skozi najtežje in najbolj temačne trenutke življenja,''je še zapisala. PREBERI ŠE Demi Lovato zaročena po štirih mesecih zveze Demi Lovato je leta 2018 popustila pod pritiskom in se zlomila po šestih letih treznosti. Zaradi prevelikega odmerka heroina je po tem, ko so ji zdravniki uspeli rešiti življenje, na zdravljenju ostala še en teden, medtem pa družina ni vedela, če bo sploh preživela. Po izteku zdravljenja se je napotila v center za zdravljenje odvisnosti in tam ostala tri mesece. Po uspešnem odvajanju je na pravi poti že dve leti.