Demi Lovato: Hvaležna sem za vse življenjske preizkušnje

Ponosna je na to, kakšna oseba je postala, in navdušena je nad številnimi prijatelji in oboževalci, ki so ji ob napovedniku dokumentarca Demi Lovato: Dancing with the Devil izkazali podporo. "Tako sem ponosna sama nase, da sem prišla do te točke. Tako sem ponosna na dokumentarni film, ki ga bodo ljudje pogledali. Hvaležna sem za vse, ki mi stojijo ob strani."

V napovedniku je med drugim pojasnila, da je po prevelikem odmerku doživela srčni infarkt in tri možganske kapi, zdravnik ji je ob tem dejal, da ima le še pet od deset minut življenja. Premiera bo 23. marca na YouTubu, glasbenica ob tem upa, da bo s tem marsikomu pojasnila, kaj vse je doživela. "Vse to sem želela že prej povedati oboževalcem, a nisem mogla. Povedati želim to, da sem, to, kar sem, zaradi vseh preizkušenj. To je pot, ki me je pripeljala do sem, in če lahko komu s svojo zgodbo pomagam, mi bo ogromno pomenilo," je povedala v intervjuju za portal People.

Spomnimo, leta 2018 so Demi reševalci prepeljali na urgenco, potem ko so jo prijatelji našli nezavestno v njenem domu v Los Angelesu. 28-letnica, ki je imela že dolgo časa težave z odvisnostjo, je bila takrat že šest let 'čista' in brez težav z opojnimi substancami. Takrat je izdala tudi pesem Sober, v kateri je razkrila, da je odvisnost premagala že pred šestimi leti. A le mesec pozneje jeTMZ ekskluzivno poročal, da si je Demi s prevelikim odmerkom skoraj ogrozila življenje.