Demi Lovato iskreno o lepotnih popravkih

"Vedno sem verjela, da moraš sprejemati odločitve, ki ti dajejo moč, ti pomagajo, da ostaneš zvest sam sebi, in ti pomagajo, da se počutiš najbolje, kot se lahko," je za People povedala Demi.

Povedala je, da je terapije z injekcijami vključila v svojo lepotno rutino na vsake tri mesece, pomagajo ji, da je videti, kot si želi, in da hkrati ostane še vedno podobna sama sebi. "So obdobja, ko se rada ličim, in so obdobja, ko na obrazu ne maram nositi ničesar, takrat mi to daje samozavest," je dodala. Pevki se zdi pomembno, da svoje rutine ne skriva in da govori o vsem, kar počne. "Vedno sem transparentna s svojimi oboževalci in to je bilo nekaj, kar sem z njimi želela deliti. To stvari normalizira in izničuje tabu injekcij." Vse je v tem, da se počutimo najbolje v svoji koži. V intervjuju je povedala še, da se v prostem času najbolje počuti v sproščenem videzu. "Obožujem dobro trenirko in zelo malo ličil, z njimi nikoli ne spim, ne glede na to, kako pozno sem pokonci." Dodala je še, da je pri rutini nege kože zelo vestna.