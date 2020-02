Demi Lovato na novi poti sprejemanja same sebe

Ugotovila je, da mora delati na tem, da svoje telo sprejme z vsemi pomanjkljivostmi in ga ne poskuša postavljati na piedestal. Za njo to ni prava pot: ''Ko se pogledam v ogledalo in me obdajo negativne misli, se ne ustavim in rečem, 'Si lepa, si čudovita, rada te imam, si popolna, takšna kot si...' saj v to ne verjamem.''Namesto tega si vsakič, ko se ne počuti najbolje, pove:''Si zdravo (telo, op.a.) in te sprejemam.''Svoje novo dojemanje telesa je razložila tako: ''Izraziti moraš hvaležnost, za to, da si zdrav in potem sprejeti resnično sliko sebe. To je mnogo bolje kot se poskušati prepričati v nekaj, kar v resnici ne verjameš.'' Osredotočila se je na proces, v katerem v ospredje postavlja dobro počutje brez nepotrebnega obremenjevanja z videzom. Časi, ko je dneve preživljala v telovadnicah, so mimo.