Demi Lovato ne bo imela tradicionalne poročne obleke

Ker pravi zaročni prstanDemi Lovato zelo spominja na tistega, ki ga je nosila v svojem videospotu za pesem Tell Me You Love Me, so številni njeni oboževalci vzeli za samoumevno, da bo zvezdnica tudi v resničnem življenju izbrala tradicionalno poročno obleko, ki bo podobna tisti, ki jo je nosila v omenjenem videospotu. Za to priložnost je pevka nosila oprijeto obleko znamke Lazaro brez naramnic, z izrezom v obliki srca in vlečko. Vendar pa je na presenečenje mnogih nedavno dejala, da bi za svoj veliki dan raje imela manj običajno poročno obleko.