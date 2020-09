Demi Lovato takoj po zaroki začutila, da Max nima dobrih namenov

Demi Lovato naj bi po besedah njenih prijateljev imela mnogo razlogov za to, da prekine razmerje z Maxom Enrichom, v zvezi pa je pričelo škipati že hitro po zaroki. V tednih, ko sta se odločila, da si želita življenje preživeti skupaj, so se za par začele prve težave. To je bilo obdobje, ko se je Max odločil, da odpotuje v Atlanto, da bi pričel z delom na novem filmskem projektu. Pogosto sta se prepirala, saj Demi ni želela, da tja odpotuje brez nje. Zvezdnica se mu je kasneje tudi pridružila, vendar vir navaja, ''da je bilo med njima toliko napetosti, da se je odločila, da ga za nekaj časa zapusti in si zbistri misli.''