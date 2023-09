Demi Lovato o preteklih zvezah s starejšimi moškimi: Ogabno

Dejala je, da do starejših moških ne čuti več privlačnosti in je to 'težava', ki jo je razrešila. "Mislim, da je več znakov, ki kažejo na to. Sem s partnerjem, ki je praktično mojih let. Ko se spominjam za nazaj razmerij s starejšimi, si mislim: To je ogabno."

V intervjuju za The Howard Stern Show je zvezdnica spregovorila o zvezi z Jordanom Lutesom. Dejala je, da je z glasbenikom v zdravem razmerju in si želi, da bosta nekega dne stopila pred oltar in imela otroke. "Gre za partnerstvo, ki je tako magnetno, in kako se skupaj neprekinjeno smejiva. Mislim, da lahko najdeš nekoga, ob katerem se počutiš varno in te privlači, se z njim nenehno smejiš – to je recept za resnično dobro razmerje."

Demi se je s kanadskim umetnikom spoznala lani, ko je delala na novem albumu. Z Jordanom sta skupaj napisala pesem Holy Fvck. "Prišel je, da bi delal na enem od mojih srečanj v studiu, jaz pa sem bila tam in takoj me je pritegnil. Skrivaj sem pošiljala sporočila svojim prijateljem in rekla: Tako seksi je!" je povedala voditelju.