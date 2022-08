Demi Lovato obžaluje snemanje dokumentarne serije o svojem življenju

Pevka in igralka Demi Lovato je razkrila, da ne bo več snemala dokumentarcev o svojem življenju. V preteklem desetletju je posnela kar tri dokumentarce, v katerih je spregovorila o težkih obdobjih v svojem življenju in vplivu le-teh na njeno kariero. V zadnjem dokumentarcu, ki ga je s svojimi oboževalci delila na svojem kanalu na YouTubu, je razkrila dogajanje pred in po zanjo skorajda usodnem odmerku drog leta 2018.

"Iskreno sem zares sita tega, da se gledam, in najverjetneje to velja tudi za druge ljudi. Če se me še niso naveličali, me lahko še zmeraj gledajo v mojih glasbenih videospotih," je dejala 30-letnica. Glasbenica je v obdobju zadnjih desetih let izdala kar tri dokumentarce, v katerih je razkrila svoj boj z odvisnostjo in kako je vse skupaj vplivalo na njeno kariero.

"Želim si, da bi počakala, da bi se ponovno pobrala, ker je sedaj to zabetonirano. Edino, kar učinkuje zame, je to, da ostanem trezna," je še povedala. Njen zadnji dokumentarec, ki nosi naslov Demi Lovato: Dancing With The Devil, opisuje pevkino skorajšnje smrtonosno predoziranje z drogami leta 2018. Po incidentu je zvezdnica razkrila, da je 'kalifornijsko trezna', kar je pomenilo, da je še zmeraj kadila marihuano in pila alkohol. Leto pozneje se je odpovedala vsem drogam in se ponovno odpravila na zdravljenje.