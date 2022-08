Demi Lovato opiate zlorabljala že pri 13 letih

Demi Lovato je pred kratkim odkrito spregovorila o tem, da je opiate začela zlorabljati že kot najstnica. Sedaj 30-letna pevka in igralka je dejala, da je opiate najprej začela jemati, ko je bila stara približno 13 let, predpisal pa ji jih je zdravnik po prometni nesreči. Zvezdnica je priznala, da je takrat že pila tudi alkohol, njena mati pa je bila nevedna glede hčerinih navad.

"Eksperimentirati sem začela, ko sem bila stara približno 12 ali 13 let," je povedala voditeljici podcasta Call Her Daddy , Alexandri Cooper . "Udeležena sem bila v prometni nesreči, zdravnik pa mi je predpisal opiate. Moja mama ni pomislila na to, da bi morala zdravila pred svojo 13-letno hčerjo skrivati, a jaz sem takrat že pila alkohol. Bila sem žrtev nadlegovanja in sem iskala način za pobeg," je bila odkrita.

Pitju alkohola je sledila resna zloraba drog, konec najstniških let pa je že bila odvisna od kokaina: "Pri 17 letih sem prvič poskusila kokain in mi je bilo preveč všeč, zato se ga nisem mogla otresti. Ko sem dopolnila 18 let, sem že šla na odvajanje," je pojasnila. Ko je pristala na kliniki za odvajanje, je vedela, da je bila na poti tja že nekaj časa.

Januarja je po treh letih od skoraj usodnega odmerka, ki ga je vzela leta 2018, opravila še eno zdravljenje. Zvezdnica je bila takrat na robu preživetja, saj je prevelik odmerek drog povzročil tri kapi in srčni zastoj. Po prihodu iz bolnišnice je vzdrževala tako imenovano kalifornijsko treznost, saj se ni odpovedala alkoholu in marihuani. Decembra 2021 je sporočila, da ne podpira več takega načina življenja in ga tudi sama ne živi več.

Dogajanje po prevelikem odmerku je dokumentirala v dokumentarni seriji, ki jo je z oboževalci delila na svojem kanalu na YouTubu. Gledalcem je povedala, kako jo je odvisnost držala v primežu, saj je uživala tudi amfetamine in heroin, pozneje pa naj bi začela z uporabo injekcij, ki so preprečevale občutek zadetosti.