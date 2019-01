Demi Lovato ostro nad Instagram oglas

Ko je zvezdnica Demi Lovato na Instagramu opazila reklamo za igro na telefonu, v kateri sta dva tipa žensk, prva je bolj močnejše postave in je opisana kot 'debela', drugo, bolj vitka, pa je opisana 'lepa'. "Zakaj je ta nesramen oglas na mojem Instagramu?" Je zapisala ter dodala, da je to zelo škodljiv oglas.

"To je zelo škodljivo za nekoga, na katerega družbeno pritiski, o tem, kako naj bomo videti, hitro vplivajo – živimo v svetu, ki nas uči, da se naša vrednot meri po tem, kako smo videti." Zapisala je še, da je to še posebno težko za tiste, ki se borijo z motnjami hranjenja. Tako je poznavala Instagram in ustvarjalce, da naj poskrbijo za to, da tega oglasa ne bodo več objavili.

Na poziv zvezdnice se je Instagram že odzval ter oglas umaknil: "Žal nam je. To, da smo odobrili oglas, je bila napaka. Še enkrat smo ga pogledali in ga umaknili."