Demi Lovato se bo na izgrede v kongresu odzvala z novo pesmijo

Pevka Demi Lovato je razočarana nad obnašanjem nekaterih državljanov Združenih držav Amerike. 5. januar si bo zapomnila kot žalosten dan, ki se bo v zgodovino Združenih držav Amerike zapisal zaradi nasilnega dogajanja v kongresu, kamor so vdrli privrženci predsednika Donalda Trumpa . Jezna je, ker so protestniki napadli zakonodajno zgradbo, kjer je kongres potrjeval novega predsednika Joeja Bidna .

Zvezdnica je na družbenem omrežju sporočila, da so jo protesti tako prizadeli, da se je odločila napisati novo pesem."Srce se mi para. Preveč me žalosti to, kako sem bila lahko tako naivna, da sem mislila, da se kaj takega ne more zgoditi. In tukaj smo," je svoje razočaranje zapisala 28-letnica, ki se večkrat odzove na dogajanja. "Jezna sem, nerodno mi je in sramujem se,"je še zapisala.

"Po današnjem dnevu sem se odločila, da nekaj ustvarim v studiu," je še zapisala, pred tem pa je še sporočila, da ji med branjem novic zmanjkuje potrpljenja. Že oktobra je grammyjeva nagrajenka izdala pesem s politično vsebino Commander in Chief, ki jo je naslovila naDonalda Trumpa. "Vrhovni poveljnik, iskreno, če bi delala stvari, ki jih vi počnete, ne bi mogla spati,"poje 28-letnica. Z novim singlom je sprožila različne odzive, ki jih je komentirala: "Iskreno me ne zanima, ali mi to lahko uniči kariero. Tu ne gre za to. Moja kariera ni pomembna. Naredila sem umetniško delo, ki pomeni nekaj, v kar verjamem. In to sem predstavila, zavedam se tveganja, da lahko zaradi tega izgubim oboževalce."