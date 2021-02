Demi Lovato po predoziranju doživela tri možganske kapi in infarkt

Ameriška pevka je na svojih družbenih omrežjih najavila, da prihaja dokumentarna serija o njenih bitkah leta 2018. Demi Lovato se je namreč pred dobrima dvema letoma predozirala s prepovedanimi substancami in komaj ostala živa. Zdaj je prvič brez dlake na jeziku spregovorila o turbulentnem obdobju.

Leta 2018 so Demi Lovato reševalci prepeljali na urgenco po tem, ko so o prijatelji našli nezavestno v njenem domu v Los Angelesu. 28-letnica, ki je imela že dolgo časa težave z odvisnostjo, je bila takrat že šest let 'čista' in brez težav z opojnimi substancami.

icon-expand Demi Lovato bo v novi dokumentarni seriji spregovorila o demonih, s katerimi se je soočala. FOTO: Profimedia

V novem napovedniku dokumentarne serije Dancing with the devil, ki jo je v sodelovanju s pevko ustvaril YouTube, je Demi spregovorila o demonih, ki so jo preganjali in o tem, kako je sploh pristala na samem dnu. "Imela sem tri možganske kapi in infarkt. Zdravnik je povedal, da imam samo še pet do deset minut življenja," v napovedniku pove Lovatova.

V intervjuju zaAssociated Press je pevka priznala, da ji je prevelik odmerek drog poškodoval tudi možgane in da se še danes sooča s posledicami, povzročenimi s predoziranjem. Demi je sicer v svetu zabave že od malih nog, saj je kot otroška igralka sodelovala v priljubljeni ameriški seriji Barney in prijatelji. Njena slava pa je bila iz leta v leto večja, kot najstnica je igrala v različnih serijah in filmih pod okriljem produkcijske hiše Disney. Po priljubljenem filmu Camp Rock pa se je začela tudi njena samostojna glasbena pot. Izdala je šest studijskih albumov in kot žirantka sodelovala pri šovu X Factor.

icon-expand Brez dlake na jeziku bodo o Demijini preteklosti spregovorili tudi njena družina in prijatelji. FOTO: Profimedia

V dokumentarnem filmu, ki ga je izdala leta 2017 je pripovedovala, da je že dolgo 'čista' in da je vesela, da se je rešila okov prepovedanih substanc. Leta 2018 je izdala pesemSober, v kateri razkriva, da je odvisnost premagala že pred šestimi leti. A le mesec kasneje jeTMZ ekskluzivno poročal, da si je Demi s prevelikim odmerkom skoraj ogrozila življenje. "Eden od razlogov, da o tem govorim, je ta, da si nikoli več ne želim živeti tistega življenja," je še povedala Demi.