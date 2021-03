Demi Lovato pokazala, da je nehote shujšala

Ameriška pevka Demi Lovato, ki je pred kratkim predstavila napovednik za dokumentarni film, ki bo izšel v drugi polovici marca, se je oglasila na družbenih omrežjih. Njen namen je bil tokrat ta, da bi z oboževalci in sledilci delila svojo zgodbo o hujšanju. Kot je dejala, ni želela izgubiti veliko kilogramov, ampak da se je to, po njenih besedah, zgodilo slučajno, ko se je podala na pot ljubezni do same sebe.

"Nenamerno sem shujšala. Ne štejem več kalorij. Ne telovadim več. Ne omejujem sebe in ne čistim. In še posebej ... ne živim svojega življenja v skladu z dieto ... In pravzaprav sem shujšala. To je drugačna izkušnja, vendar se počutim polno. Ne od hrane, ampak od božanske modrosti in kozmičnega vodstva," je zapisala na videoposnetek, na katerem nosi vidno prevelike hlače. Ob objavi pa je še dodala: "Danes sem polna spokojnosti, vedrine, veselja in ljubezni."