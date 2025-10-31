Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Demi Lovato poustvarila najbolj viralno šalo o sebi

Los Angeles, 31. 10. 2025 15.47 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
0

Zvezdniki se s polno paro šemijo za noč čarovnic, a uporabniki na spletu so prepričani, da smo že dobili letošnjo zmagovalko. S kostumom, s katerim se je navezala na najbolj viralno šalo o sebi, je navdušila glasbenica Demi Lovato. Kdo je Poot Lovato, v katero se je preoblekla?

Glasbenica Demi Lovato je zmagovalka letošnje noči čarovnic, četudi se je ta šele dobro začela. Vsaj tako so prepričani uporabniki na spletu, ki so navdušeni nad pevkino izbiro kostuma. Nekdanja Disneyjeva zvezdnica je namreč poustvarila najbolj viralno šalo o sebi, tako imenovano Poot Lovato.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za kaj gre? Kdo je pravzaprav Poot Lovato? Vse se je začelo, ko se je Demi pred desetletjem na nekem dogodku sprehodila pred fotografi, eden od njih pa je ustvaril še posebej nelaskavo fotografijo. Že tako ne najbolj optimalno ujet trenutek je eden od uporabnikov na spletu še dodatno preuredil in nastala je fotografija, na kateri si zvezdnica skoraj da ni podobna. 

Preurejena fotografija je hitro zaokrožila po spletu, kjer je prisotna še 10 let kasneje. Glasbenica je v nedavnem intervjuju priznala, da se je je dolga leta sramovala, nato pa da jo je sprejela in vzela za svojo. "Noč čarovnic je uradno zaključena. Od zdaj naprej dan pripada Demi, ostalim pa več sreče prihodnje leto," je letošnji kostum pevke komentiral eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "To je najbolj zabavna stvar, ki si jo kadar koli naredila."

demi lovato noč čarovnic kostum meme
Naslednji članek

Najboljši mladi chef postal Andy Ferguson, izvrsten rezultat predstavnika Slovenije

SORODNI ČLANKI

Poročila se je pevka Demi Lovato

Ob porodu umrla nečakinja Demi Lovato: Za vedno bom tvoja teta

Demi Lovato se želi s svojim zaročencem Jordanom Lutesom postarati

Demi Lovato razkrila pomembno pravilo, ki ga bo imela za svoje otroke

Demi Lovato iskreno o lepotnih popravkih

Demi Lovato je zaročena z glasbenikom Jordanom Lutesom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330