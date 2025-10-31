Demi Lovato poustvarila najbolj viralno šalo o sebi

Glasbenica Demi Lovato je zmagovalka letošnje noči čarovnic, četudi se je ta šele dobro začela. Vsaj tako so prepričani uporabniki na spletu, ki so navdušeni nad pevkino izbiro kostuma. Nekdanja Disneyjeva zvezdnica je namreč poustvarila najbolj viralno šalo o sebi, tako imenovano Poot Lovato.

Za kaj gre? Kdo je pravzaprav Poot Lovato? Vse se je začelo, ko se je Demi pred desetletjem na nekem dogodku sprehodila pred fotografi, eden od njih pa je ustvaril še posebej nelaskavo fotografijo. Že tako ne najbolj optimalno ujet trenutek je eden od uporabnikov na spletu še dodatno preuredil in nastala je fotografija, na kateri si zvezdnica skoraj da ni podobna.

Preurejena fotografija je hitro zaokrožila po spletu, kjer je prisotna še 10 let kasneje. Glasbenica je v nedavnem intervjuju priznala, da se je je dolga leta sramovala, nato pa da jo je sprejela in vzela za svojo. "Noč čarovnic je uradno zaključena. Od zdaj naprej dan pripada Demi, ostalim pa več sreče prihodnje leto," je letošnji kostum pevke komentiral eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "To je najbolj zabavna stvar, ki si jo kadar koli naredila."