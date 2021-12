Demi Lovato pred novim letom z izrazito spremembo pričeske

"Ko na božič dobiš točno to, kar si si zaželel ... svojo sestro," je ob videoposnetku zapisala 33-letna Dallas in dodala emoji rdečega srca. "Prelisičila sem te, oprosti," je rekla Demi, medtem ko je objemala 19-letno Madison, ki je imela solzne oči.

Ni znano, od kod je Demi pripotovala ali kje načrtujejo preživeti preostanek prazničnih dni. Pevka se je maja letos opredelila kot nebinarna oseba, kar pomeni, da ni ne moški ne ženska. Z novo pričesko se je sicer pojavila po tem, ko je naznanila, da bo popolnoma opustila uživanje marihuane in alkohola, da bi lahko živela trezno.

Demi Lovato se je julija 2018 predozirala in končala v bolnišnici, kjer so ji uspeli rešiti življenje. Marca letos je med intervjujem za CBS Morning povedala, da sama prisega na zmerno uživanje marihuane in alkohola: "Lahko rečem, da popolna abstinenca ni rešitev, ki bi ustrezala vsem. In prav tako tudi zmerno uživanje ni rešitev za vsakogar."