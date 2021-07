Demi Lovato o prvem eksplicitnem prizoru pred kamero: Občutila sem tesnobo

Pevka, ki trenutno snema komično televizijsko serijo Hungry, se je pri projektu prvič srečala s prizorom seksa, zaradi katerega se je spopadala s tesnobo. Kasneje se je po zaslugi ekipe in soigralcev popolnoma sprostila, priznala pa je tudi, da se v svojem telesu trenutno izjemno dobro počuti.

Demi Lovato je na omrežju Instagram razkrila, da je pred kratkim posnela svoj prvi prizor seksa, ta pa bo prikazan v humoristični seriji Hungry. Zaradi tega se je nekaj časa borila s tesnobo, vendar ji je delo vseeno uspelo opraviti. ''Pred začetkom sem se spopadla z manjšo tesnobo, vendar so bili soigralci in tudi preostanek ekipe tako profesionalni in tako dobri sodelavci, da sem se z njihovo pomočjo takoj pomirila,'' je dopisala ob izzivalni fotografiji, na kateri je pomanjkljivo oblečena.

Dodala je še, kako ponosno se je počutila, ker se je med snemanjem prizora v svoji koži počutila dovolj sproščeno, da je lahko zadevo izpeljala do konca: ''V preteklosti nisem želela pokazati niti svojih rok ... sedaj pa sem v tem!''

Zvezdnica, ki se je v preteklosti borila z negativno samopodobo, pestile pa so jo tudi težave s prehranjevanjem, je priznala, da se ni zmeraj počutila tako dobro, sploh pa ne tako seksi, da bi lahko objavila fotografijo, kakršno je delila pred dnevi. ''Pomembno je slaviti majhne zmage. Čutim veselje ob tem nenadnem izbruhu samozavesti in hura za ta čuden in neroden seks,'' je zapisala v šali.

Pod fotografijo se je zvrstilo mnogo komentarjev v podporo zvezdnici, pevka pa si je s svojim videzom nabrala tudi lepo število komplimentov. Trenutno snema pilotni del serije, ki bo na sporedu na programu ameriške TV-mreže NBC. V šovu Hungry nastopa ob Valerie Bertinelli, s katero upodabljata mater in hčer. Zgodba serije se osredotoča na skupino prijateljev, zbranih v podporni skupini, Demi pa je prevzela vlogo Teddy, stilistke za hrano, ki se bori z nezdravim odnosom do nje, obenem pa želi spoznati pravega moškega zase. To pa ji – glede na zadnjo pevkino objavo – v seriji očitno tudi uspe.