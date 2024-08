Demi Lovato razkrila pomembno pravilo, ki ga bo imela za svoje otroke

Pevka in igralka Demi Lovato se lahko pohvali z dolgoletno uspešno kariero, ki pa je imela svojo ceno. 31-letna zvezdnica je zato odločena, da bo otroštvo njenih otrok drugačno. "Dejala jim bom, naj se učijo glasbene teorije in se pripravljajo na dan, ko bodo stari 18 let, ker se pred tem ne bo zgodilo," je odločena zvezdnica, ki želi, da imajo njeni potomci brezskrbno otroštvo, kakršnega sama ni imela.

"Ne zato, ker ne verjamem v njih ali jih nimam rada ali pa ker ne želim, da bi bili srečni, temveč zato, ker želim, da imajo otroštvo. Otroštvo, ki ga jaz nisem imela." Poleg tega, da ščiti njihovo otroštvo, zvezdnica ne želi, da bi njeni otroci imeli ozek pogled na svoje karierne možnosti. "Želim, da imajo rezervni načrt. To je nekaj, kar si želim, da bi imela sama. Včasih mislim, da je čas, da grem naprej, vendar sem v tem čudnem položaju v svoji karieri, ker se še vedno zanašam na glasbo kot svoj dohodek."

Ustvarjanje družin je nekaj, česar si 31-letnica želi v bližnji prihodnosti. "Moj seznam želja ne vključuje stvari, kot je skok iz letala, ker sem to že storila. Stvari, kot je imeti družino, so zame zelo pomembne. To je bistvo življenja." Igralka in glasbenica je zaročena z glasbenikom Jordanom Lutesom.