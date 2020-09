Demi Lovato razočarana nad besedami nekdanjega partnerja Maxa

Demi Lovato je razočarana nad nekdanjim partnerjem Maxom Ehrichom, s katerim sta se nedavno razšla. Njegove besede, da je za razhod izvedel iz medijev, so jo prizadele. Po težkem obdobju glasbenica predstavlja tudi novo pesem, oboževalci pa so prepričani, da govori o Maxu.

Nekdanja zaljubljenca sta postala par meseca marca, zaročila pa sta se po štirih mesecih skupnega življenja. Pred kratkim so tuji mediji potrdili, da sta seDemi Lovato in Max Ehrichrazšla. Igralec trdi, da je za razhod izvedel prek medijev. "Predstavljajte si, da o statusu svoje zveze izveste v rumenih časopisih," je zapisal Ehrich na družbenem omrežju in nadaljeval, "in da to izveš, medtem ko snemaš biografski film o župniku v cerkvi, katerega edini namen je pomagati ljudem."

icon-expand Demi Lovato in Max Ehrich FOTO: Profimedia

Nad njegovimi besedami pa ni navdušena pevka, ki o njegovih besedah pravi, da so samo laži. Anonimen vir blizu glasbenice je potrdil, da se je o tem, kako je izvedel za razhod, zlagal. O tem sta se pogovorila pred tem, ko so o novici poročali mediji. "Demi ne želi imeti nobenih stikov z Maxom v tem trenutku. V zadregi je zaradi njegove reakcije in njegovih besed, ki jih je delil na družbenih omrežjih. Ne želi imeti nobenega stika več." Po besedah vira naj bi Max skušal stopiti v stik z zvezdnico, a se mu zaradi njegovega odnosa izmika, ker si ne želi, da bi se stvari stopnjevale. "Demi je potegnila črto in ga ne želi videti. Ne more verjeti, da je padla v njegovo past in je zato resnično razburjena."

Oba sta sicer naInstagramuizbrisala skupne fotografije, Demi pa še vedno ni javno komentirala razhoda, večino časa pa preživlja z družino. "Veliko časa preživlja z družinskimi člani in prijatelji, da bi pozabila na razmerje. Vsi se ukvarjajo z njo in ji nudijo oporo," je povedal vir. Po poročanju portala People sta se razšla, ker se želita osredotočiti vsak na svojo kariero, prav tako naj pevka na začetku razmerja ne bi vedela, kakšni so njegovi resnični nameni. Po tako težkem obdobju je glasbenica res presenetila in izdala novo pesem z naslovom Still Have Me, oboževalci so prepričani, da besedilo govori o Maxu. Ob premieri nove pesmi je Demi na Instagramu zapisala: "Glasba je vedno ob meni."