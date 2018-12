Demi Lovato s poljubom potrdila zvezo

26-letna ameriška pevka Demi Lovato, za katero je bilo leto 2018 prelomno, je na novem videu, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, videti srečna in zdrava. Njeno srce namreč spet bije v ritmu ljubezni.

Henry Levy Just in Demi Lovato sta, kot kaže, srečno zaljubljena. FOTO: Profimedia

Že zadnjih nekaj tednov se šušlja, da sta pevka Demi Lovato in modni oblikovalec Henry Levy Just več kot samo prijatelja in kot kaže najnovejši posnetek, to tudi drži. Henry je na svojem zasebnem profilu v Instagramovi zgodbi objavil posnetek, na katerem se verjetno na zasebnem letalu poljublja z Demi. Video se je hitro znašel v rokah njenih oboževalcev, ki so ga objavili in delili po družbenih omrežjih.

Da je iskrica ljubezni preskočila med Demi in Henryjem se je začelo govoriti že, ko je slavna pevka končala z zdravljenjem od odvisnosti od drog, zaradi predoziranja julija. Zvezdnika so prvič opazili skupaj novembra, ko sta si za večerjo privoščila suši v eni od losangeleških restavracij. 8. decembra pa so ju opazili skupaj pred japonsko restavracijo Nobu v Malibuju, ko sta se poljubljala.

Demi in Henry zveze ne skrivata več. FOTO: Instagram

Vir blizu Demi naj bi za E! nedavno dejal, da si Demi želi biti obkrožena z ljudmi, ki so enakega mišljenja kot ona in da je Henry zanjo dobra družba in partner. Ko so v javnost prišle novice o tem, se je na družbenih omrežjih oglasila Demi, ki je dejala, da vsak ''vir'', ki je pripravljen govoriti o njenem življenju in prodajati zgodbe tabloidom, v resnici ni del njenega življenja in da je večina novic tako ali tako neresničnih. Oboževalce je tako nagovorila, naj ne verjamejo vsemu, kar preberejo, in da je ''vir'' E!-ja napačen. Spomnimo, da je tako kot Demi tudi Henry imel nekoč resne težave z odvisnostjo od drog in alkohola, ki pa jih je uspešno premagal.