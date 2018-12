Demi Lovato se je oglasila po enem mesecu

Potem ko je Demi Lovatopoleti za las ušla smrti, je bilo jasno, da bo šla na zdravljenje in da si bo vzela čas zase. To je tudi pomenilo, da se je umaknila z družbenih omrežij. Priljubljena pevka je zdaj po enem mesecu z oboževalci na Instagramu, kjer jih ima 70,5 milijona, delila novo fotografijo, ki je nastala po njenem treningu. Zvezdnica po rehabilitaciji obiskuje brazilski jiu-jitsu, borilno veščino za samoobrambo.

26-letna pevka je potožila, da so njeni lasje po treningu preznojeni in neurejeni, hkrati pa je pod fotografijo v hashtag oziroma ključnik zapisala, da ima moder pas in da nikoli ne smemo obupati.