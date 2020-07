Demi Lovato se na snemanje serije ni vrnila zaradi moralnih zadržkov

Demi Lovato je v intervjuju za portal Bustle navedla razlog, zakaj se ni nikoli vrnila na Disney Channel, kjer je sodelovala pri seriji Sonny with a Chance, s katero je tudi zaslovela. Motilo jo je, da so producenti v mladinski seriji motnje hranjenja prikazali, kot nekaj običajnega.

27-letna pevka in igralka Demi Lovato, ki je bila nekoč glavna zvezda mladinskih serij Camp Rock in Sonny with a Chance, na svoje karierne začetke ni najbolj ponosna. Že leta 2010 se je zapletla v prepir s plesalcem, zato so jo prvič poslali na terapijo. Ko pa je zapustila snemanje serije, se med svoje soigralce nikoli ni vrnila. Priznala je, da si je morala oddahniti od snemanja serije Sonny with a Chance, ker je imela moralne zadržke.

icon-expand Demi Lovato se na snemanje ni vrnila zaradi moralnih zadržkov. FOTO: Profimedia

"Nekako sem se ozrla naokoli in se v nekem trenutku zavedala, da so določeni pogledi producentov nenavadni. Določene težave najstnikov so prikazali kot nekaj popolnoma običajnega," je povedala zvezdnica za portal Bustle. Skrb vzbujajoče se ji je zdelo, da ustvarjalci idealizirajo vitka dekleta in nekritično govorijo o motnjah hranjenja.

icon-expand Serija Sonny with the Chance. FOTO: Profimedia