Demi Lovato se želi s svojim zaročencem Jordanom Lutesom postarati

Demi Lovato je pripravljena na prihodnost z zaročencem Jordanom 'Jutes' Lutesom. 32-letnica je spregovorila o svojem razmerju s 33-letnikom v novem intervjuju za Teen Vogue in razkrila, da se je v kanadskega tekstopisca zaljubila v trenutku."Živim in diham za najino povezavo," je dejala pevka in dodala: "Vse, kar počnem, si želim, da bi lahko počela z njim. Z njim vidim svojo prihodnost in želim, da se postarava skupaj," je priznala. Zvezdnica je Jordana prvič srečala januarja 2022, ko sta skupaj napisala njeno pesem Substance. Nato sta sodelovala tudi pri pesmih Happy Ending, City of Angels in pri vseh pesmih z osmega albuma Holy Fvck.

Jordan Lutes in Demi Lovato FOTO: Profimedia icon-expand

Par je uradno potrdil svojo zvezo avgusta 2022, decembra naslednje leto pa sta se zaročila. V intervjuju je Demi še povedala, da si v prihodnosti želita ustvariti družino. Vendar na to za zdaj še nista pripravljena, saj se še ne želita odpovedati skupnemu zasebnemu času."Na družbenih omrežjih ne nameravam deliti fotografije mojih bodočih otrok. Želim, da imajo to zasebnost. S svetom delim veliko stvari, a želim, da so nekatere stvari samo moje in samo zame," je še dejala o bodočem družinskem življenju.

"Kar me zdaj osrečuje in mi prinaša mir, so odnosi v mojem življenju. Sem introvertirana oseba, vendar rada sodelujem z ljudmi, ki so zame res pomembni," je dejala in dodala:"Trenutno so to v prvi vrsti moj zaročenec, moji najboljši prijatelji, moja družina in moji psi. V svojem življenju zelo cenim in negujem ljubezen. Pomeni mi več kot karkoli drugega, ker je resnično bistvo življenja: ljubezen ."

