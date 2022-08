Demi Lovato se znova počuti ženstveno: Vračam se k zaimku ona

29-letnica je dejala, da je njena energija v preteklem letu nihala in se kasneje uravnotežila med moško in žensko energijo. ''Ko sem se znašla v situaciji, v kateri sem imela možnosti izbirati med ženskim in moškim toaletnim prostorom, sem se počutila, da v resnici nimam prave izbire. Nisem se počutila kot ženska, niti kot moški, počutila sem se samo kot človek,'' je razkrila. V tistem času se je odločila za zaimek oni, saj je to zanjo predstavljalo nekaj, pri čemer se je počutila kot človek v svojem bistvu.

Sedaj se je odločila, da se vrača k zaimku ona, po enem letu je namreč začutila, da mora svojo odločitev pojasniti javnosti. To je storila v sklopu gostovanja v podcastu Spout , kjer je povedala, da je do spremembe prišlo, ker je tako fluidna oseba.

''V zadnjem času se počutim mnogo bolj ženstveno, zato sem znova prisvojila zaimek ona,'' je sedaj priznala in dodala, da se ji zdi izjemno pomembno zavedanje, da ni nihče popoln. Zaključila je: ''Vsak od nas se je kdaj poigral in zamočil z zaimki, do tega pa prihaja, ko se ljudje še učijo in spoznavajo. Vseeno pa je najpomembnejše spoštovanje.'' Zvezdnica je tako že spremenila opis na Instagramu, ko je objavila serijo svojih fotografij, pa dopisala: ''Kličete me oni, vendar sem še zmeraj očkova punčka.''