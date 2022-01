Demi Lovato si je na glavo dala tetovirati pajka

Za potrebe le-te si je lase ob strani pobrila in si dala tetovirati ogromnega črnega pajka, ki ima v mitologiji poseben pomen in naj bi simboliziral znanje. Pevka je med drugim dejala, da jo je ta vrsta pajka naučila, "da smo vsi povezani na spletu – vsak od nas ima svoje mesto na svetu".

Spomnimo, da je pred kratkim slavni tetovator naredil tetovažo tudi Romeu Beckhamu , sinu Davida in Victorie Beckham .

Nedavno je mojster tetovaž tetoviral tudi svojega kolega Willa Perkinsa , ki ima na glavi podobno tetovažo pajka kot ameriška pevka Demi Lovato, zaradi česar so oboževalci v komentarjih začeli ugibati o morebitni povezavi z njo.

Lovatova je novo tetovažo razkrila le en dan po tem, ko je vir za portal Page Six povedal, da je pevka imela še eno rehabilitacijo. LovatoVA se je po besedah vira vrnila na zdravljenje v Utah, vendar se je zdaj vrnila domov in "ji gre dobro".

Nekdanja Disneyjeva zvezdnica je prejšnji mesec sporočila, da bo v celoti opustila marihuano in alkohol, da bi živela "trezno" življenje. Spomnimo, da se je Demi julija 2018 predozirala in končala v bolnišnici, kjer so ji uspeli rešiti življenje. Kot kaže, pa se je zvezdnica odločila, da bo leto 2022 zanjo nov nepopisan list, saj je izbrisala vse pretekle objave z Instagrama, pustila pa je samo eno iz letošnjega leta.