Demi Lovato svoje streznitve po uživanju drog ne bo več komentirala

Pevka Demi Lovato je po izidu dokumentarne serije v štirih delih oboževalcem razkrila, kaj se je z njo dogajalo pred letom 2018, ko je skoraj umrla zaradi prevelikega odmerka drog, in kako se je odločila za streznitev in življenje brez drog. No, skoraj brez.

Demi Lovato ima prav posebno taktiko, kako ostati trezna, da se ne bi spet uvela v začaran krog omame. V dokumentarni seriji Dancing with the Devil ...The Art of Starting Over je razkrila, da se izogiba trdim drogam, ne omejuje pa se pri uživanju alkohola in marihuane. Tako imenovana 'kalifornijska treznost' ji namreč pomaga preprečevati ponovitev leta 2018, ko je zaradi prevelikega odmerka skoraj umrla.

icon-expand Demi Lovato FOTO: Profimedia

"Odločila sem se, da z ljudmi ne bom več razpravljala o tem, kaj me je pripeljalo v odvisnost od drog in kako vzdržujem treznost, ker to ljudem omogoča samo še boljši nadzor nad mojim življenjem," je pred kratkim dejala v intervjuju z Zachom Sangom. "Ne trdim, da tovrstna treznost ustreza vsem, pravim samo, da obstajajo različni načini, kako ostati trezen, in ne en sam. Gre za to, da vsak sam ugotovi, kaj mu najbolj ustreza, in se potem tega drži," je svojo odločitev o kalifornijski različici treznosti razložila Demi. V dokumentarni seriji o njenem življenju razpravljajo osebe iz njenega življenja. Vsi pa se z njeno odločitvijo o 'kalifornijski treznosti' ne strinjajo, denimo njen menedžer Scooter Braun in pevec Elton John.

Lovatova je pred kratkim komentirala tudi, da razume občutek krivde, ki ga imajo preživeli. Na to jo je opomnil tudi raper DMX, ki je pred dobrim tednom dni umrl zaradi srčnega zastoja, ki je bil posledica prevelikega odmerka drog. Demi je takrat dejala, da se ob vsaki taki novici zamisli in se zaveda, bi se to lahko zgodilo tudi njej.