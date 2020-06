Demi Lovato svojemu izbrancu izlila ljubezen

"Dragi, s tabo je vedno tako zabavno in toliko je stvari, ki ti jih želim povedati ta trenutek, ampak želim biti navzoča in preživeti ta rojstni dan s tabo, zato bom hitra,"je svoj čustveni in rojstnodnevni zapis začela zaljubljena Demi Lovato.

"Ko sem s tabo, je življenje tako zabavno. Vsak dan se dobesedno obnašava kot huligana in nama je popolnoma vseeno, če se pri tem sramotiva pred drugimi!! Dneve preživljam s tabo takšna, kot sem in v kopalkah. Čutim tvojo brezpogojno ljubezen in da me sprejemaš takšno, kot me doslej še ni nihče. Ne morem razložiti … Ti si nepopisno, čudovit moški. Tako navzven kot navznoter si osupljivo čudovit. Si pozitiven žarek upanja v mojem življenju in komaj čakam, da skupaj ustvariva še več rojstnodnevnih spominov. Na prihodnost, dragi. Rada te imam Max," je zapisala pod serijo fotografij, na koncu pa še pripisala: "Poglejte, kako mi poskuša moja psička Ella ukrasti mojega moškega (smeh)." Na njeno čestitko se je odzval tudi slavljenec, ki je pod objavo komentiral: "Neskončno te ljubim."Potem pa se ji je na svojem Instagramovem profilu zahvalil za vso ljubezen in z oboževalci delil dve njuni fotografiji.