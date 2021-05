Demi Lovato svojim oboževalcem: Ne hvalite izgube moje telesne teže

Demi Lovato je oboževalce prosila, naj prenehajo s hvaljenjem izgube njene telesne teže, saj to zanjo deluje kot sprožilec. Pevka, ki se že več let bori s prehranjevalnimi motnjami, je v zgodbi na Instagramu svoje oboževalcem opozorila na dejstvo, da je več kot zgolj fizično telo. "Ne vem, kdo mora to slišati, a pohvaliti nekoga, ker je izgubil telesno težo, je lahko enako škodljivo kot pohvaliti nekoga, ker je na telesni teži pridobil, še posebej, kadar gre za osebo, ki se je v preteklosti zdravila, zaradi motenj hranjenja," je zapisala 28-letna Demi.

Demi, ki je o svojem življenju in boju z odvisnostjo od mamil spregovorila v dokumentarnem filmu Dancing With the Devil, je razkrila, da jo lahko izjave o izgubi ali povečanju telesne teže ponoči držijo pokonci.

"Če ne poznate, kakšno zgodovino ima nekdo z odnosom do hrane, ne komentirajte teže njegovega telesa. Čeprav je morda vaš namen dober, lahko ta oseba o izjavi razmišlja do 2.00 zjutraj," je svojim sledilcem na Instagramu sporočila nekdanja Disneyjeva zvezdnica in dodala, da sicer komplimente rada prebere, a slednji sprožijo v njeni glavi "glasne glasove prehranjevalne motnje", ki se sprašujejo, kaj so si ljudje o njenem telesu mislili, preden je shujšala.

"Nauk zgodbe: Sem več kot oklep duše, ki je del mojega telesa. Vsak dan se trudim, da tega ne pozabim, zato vas prosim, da me ne opominjate, da je to vse, kar ljudje včasih opazijo na meni,” je zaključila svoj iskren zapis.